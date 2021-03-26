131 школьник из Удмуртии примет участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады

Олимпиады по различным предметам продлятся до конца апреля.

Ижевск. Удмуртия. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников примет участие 131 ученик из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Федеральный этап стартовал 20 марта и продлится до 30 апреля. Удмуртию на нем представят призеры и победители 2019, 2020 годов и призеры, победители и участники 2021 года. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

А в следующем учебном году на олимпиаде смогут присутствовать ассистенты, помогающие прочитать задание, занять место и перенести ответ в бланк. Это позволит принимать участие в интеллектуальных соревнованиях ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в региональном этапе олимпиады в Удмуртии приняли участие 956 учеников, выполнявшие задания по 24 предметам.