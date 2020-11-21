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В Удмуртии стали меньше жаловаться на горячее питание в школах

11:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
В Удмуртии стали меньше жаловаться на горячее питание в школах
11:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#питание\n#школы
Фото: ИА Сусанин
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Количество жалоб уменьшилось в 2-3 раза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали меньше жаловаться на организацию горячего питания в школах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Как рассказала руководитель ведомства Светлана Болотникова, к ним стало больше приходить сообщений с благодарностью. При этом количество жалоб уменьшилось в 2-3 раза.

По словам Болотниковой, вопрос об организации горячего питания находится на особом контроле. Регулярно проводятся проверки школ и мониторинг сайтов образовательных организаций на наличие меню. Был организован специальный республиканский родительский комитет. На каждой территории есть его представитель. Они на местах отрабатывают и аккумулируют информацию, которая поступает от родителей.

 

 

11:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#питание\n#школы