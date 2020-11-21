В Удмуртии стали меньше жаловаться на горячее питание в школах

Количество жалоб уменьшилось в 2-3 раза.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали меньше жаловаться на организацию горячего питания в школах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.



Как рассказала руководитель ведомства Светлана Болотникова, к ним стало больше приходить сообщений с благодарностью. При этом количество жалоб уменьшилось в 2-3 раза.

По словам Болотниковой, вопрос об организации горячего питания находится на особом контроле. Регулярно проводятся проверки школ и мониторинг сайтов образовательных организаций на наличие меню. Был организован специальный республиканский родительский комитет. На каждой территории есть его представитель. Они на местах отрабатывают и аккумулируют информацию, которая поступает от родителей.