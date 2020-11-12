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Профессор из Удмуртии расскажет о чипировании в эфире научно-популярного ток-шоу

20:30, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Профессор из Удмуртии расскажет о чипировании в эфире научно-популярного ток-шоу
20:30, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#физика\n#шоу\n#лекция
Фото: pixabay.com
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Трансляцию проведут 13 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Профессор из Удмуртии выступит в эфире научно-популярного ток-шоу «Вечер научных страшилок: байки из архива». Об этом сообщается на сайте Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

Трансляция будет доступна 13 ноября в 19:00 на YouTube-канале ИЦАЭ. Спикеры расскажут, вредны ли на самом деле прививки, существует ли вероятность восстания машин, а также поднимут тему чипирования и 5G. 

О последнем будет говорить доктор технических наук, профессор кафедры общей физики, заведующий лабораторией физики и химии материалов Удмуртского госуниверситета Евгений Харанжевский.

20:30, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#физика\n#шоу\n#лекция