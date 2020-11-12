Профессор из Удмуртии расскажет о чипировании в эфире научно-популярного ток-шоу

Трансляцию проведут 13 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Профессор из Удмуртии выступит в эфире научно-популярного ток-шоу «Вечер научных страшилок: байки из архива». Об этом сообщается на сайте Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).



Трансляция будет доступна 13 ноября в 19:00 на YouTube-канале ИЦАЭ. Спикеры расскажут, вредны ли на самом деле прививки, существует ли вероятность восстания машин, а также поднимут тему чипирования и 5G.

О последнем будет говорить доктор технических наук, профессор кафедры общей физики, заведующий лабораторией физики и химии материалов Удмуртского госуниверситета Евгений Харанжевский.