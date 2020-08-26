Министр образования Удмуртии опровергла слухи о переходе школ на «дистанционку» с 20 сентября

Такой формат внедрят только в том случае, если класс закроют на 14-дневный карантин.

Ижевск. Удмуртия. Школы Удмуртии не будут переводить на «дистанционку» с 20 сентября. Об этом журналистам рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Может быть, какие-то будут перерывы в учебе, затем снова включение. Думаю, что мы должны настроиться на гибкую такую работу. <…> Никакого закрытия не планируется, иначе, наверное, я бы об этом знала», — отметила Светлана Болотникова. Она добавила, что для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции часть школ сможет перенести некоторые занятия в онлайн.

Напомним, что в случае выявления коронавируса хотя бы у одного учащегося класс закроют на карантин. Он продлится 14 дней, в это время занятия организуют в дистанционном формате.