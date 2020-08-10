Ремонт ижевской школы №27 начнётся осенью 2020 года

Учеников временно распределят по трём образовательным учреждениям.

Ижевск. Удмуртия. Осенью 2020 года начнётся ремонт кровли и фасада школы №27 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртской Республики.

Здание построено ещё до войны, в 1938 года. За это время оно обветшало, кровля и фасад долгие годы нуждались в капитальном ремонте. Деньги на их обновления выделят уже в 2020 году.

На сегодняшний день идёт заключение контрактов с подрядчиками, ведётся госэкспертиза проектной документации. Ремонт начнётся в сентябре и будет завершён к ноябрю.

Чтобы учебный процесс не пострадал, учеников вместе с учителями временно перенаправят в три ближайшие школы: №11, №28 и №67