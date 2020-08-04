Ситуация с коронавирусом не приведёт к разделению классов в школах Ижевска

За классами будут закреплены свои кабинеты.

Ижевск. Удмуртия. В ижевских школах не будут разделять классы на фоне коронавируса в этом учебном году. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» на примере своей школы рассказала директор СОШ №16 Жанна Таранникова.

«Учебный процесс у нас будет построен на гибком графике расписания. Делить классы мы ни в коем случае не будем. Роспотребнадзор рекомендовал нам закрепить за каждым классом по кабинету. Исключением станет старшая профильная школа», — рассказала Таранникова.

По её словам, организация обедов также будет зависеть от графика уроков. В августе пройдёт совещание представителей школ и городских властей, на котором будет полностью прописан ход образовательного процесса на новый 2020-2021 учебный год.