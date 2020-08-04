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Ситуация с коронавирусом не приведёт к разделению классов в школах Ижевска

16:35, 04 августа, 2020
Юрий Абашев
Ситуация с коронавирусом не приведёт к разделению классов в школах Ижевска
16:35, 04 августа, 2020
Юрий Абашев
26
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка школы\n#коронавирус
Фото: ИА Сусанин
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За классами будут закреплены свои кабинеты.

Ижевск. Удмуртия. В ижевских школах не будут разделять классы на фоне коронавируса в этом учебном году. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» на примере своей школы рассказала директор СОШ №16 Жанна Таранникова.

«Учебный процесс у нас будет построен на гибком графике расписания. Делить классы мы ни в коем случае не будем. Роспотребнадзор рекомендовал нам закрепить за каждым классом по кабинету. Исключением станет старшая профильная школа», — рассказала Таранникова.

По её словам, организация обедов также будет зависеть от графика уроков. В августе пройдёт совещание представителей школ и городских властей, на котором будет полностью прописан ход образовательного процесса на новый 2020-2021 учебный год.

16:35, 04 августа, 2020
Юрий Абашев
26
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка школы\n#коронавирус

 

 

 


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