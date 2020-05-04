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В Удмуртии ученикам начальных классов отменили домашнее задание

20:28, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
В Удмуртии ученикам начальных классов отменили домашнее задание
20:28, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#школы\n#колледж
Фото: pixabay.com
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При этом они будут учиться дистанционно.

Ижевск. Удмуртия. Ученики начальных классов будут учиться дистанционно до 25 мая без домашних заданий. Об этом в прямом эфире «Вконтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также глава Удмуртии перечислил и другие скорректированные меры в образовательном процессе.

Так, выпускники 3 и 4 курсов 26 техникумов и колледжей приступят к занятиям в очном формате в малых группах с 18 мая. Информацию о расписании разместят на сайтах образовательных учреждений. Всех студентов заранее оповестят.

Также 11-классники с 18 мая будут приходить в школы на консультации по предметам, по которым будут сдавать ЕГЭ. Расписание разработают после 12 мая.

К 8 мая Министерство просвещения России проинформирует о сдаче экзаменов в 9 классах.

Детские сады 6, 7, 8 мая будут работать в режиме дежурных групп.

20:28, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
718
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#школы\n#колледж

 

 

 


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