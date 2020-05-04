11-классники Удмуртии начнут приходить в школы на консультации с 18 мая

Это касается тех предметов, ЕГЭ по которым будет сдавать школьник.

Ижевск. Удмуртия. Выпускники Удмуртии будут приходить в школу на консультации по определенным предметам. Об этом в прямом эфире «Вконтакте» заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«С 18 мая в школах организуем работу в режиме консультаций для того, чтобы 11-классники могли подготовиться к ЕГЭ», — отметил Бречалов в эфире.

Режим консультаций будет касаться только тех предметов, ЕГЭ по которым сдает 11-классник. Это обязательные математика, русский язык и предметы по выборы.

Разработка подобного формата будет идти с 12 мая.