Еще один музей Удмуртии стал партнером музея Победы в Москве

Заявку одобрили музею школы №7, посвященному медработникам города и раненым воинам.

Ижевск. Удмуртия. Музей имени 40-летия Победы в Великой Отечественной войне школы №7 в Ижевске стал партнером музея Победы в Москве, и тем самым вошел в рейтинг лучших в стране. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Музей школы №7 посвящен госпиталям и медработникам Ижевска, а также раненым воинам.

Ижевск присоединился к добровольной сертификации, которую запустили в ноябре 2019 года. Её участниками стали уже более 200 учебных заведений из 51 региона России, из которых около половины – сельские школы. Проект реализуется в рамках подготовки к 75-летию празднования Великой Победы.

Решение об одобрении заявки принимает экспертная комиссия Музея Победы.

Отметим, помимо школы №7 ранее партнерами стали музей народного образования Воткинска и истории школы имени Героя Советского Союза Нины Захаровны Ульяненко школы №6, а также народный музей Героев Советского Союза - защитников Брестской крепости, партизан сабуровцев школы №6 Можги.