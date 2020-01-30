Приемную кампанию в первый класс начнут в субботу несколько лицеев Ижевска

Также 1 февраля стартует запись в учреждения Сарапула.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 февраля приемные кампании в первые классы стартуют в школе №32 (в 09:00), школе №30 (с 11:00) и лицеях №24 (с 10:00), №29 (с 12:00), №41 (с 13:00), №25 (с 14:00), №86 (с 15:00). Также в субботу начнется запись в школы Сарапула, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

Напомним, до 1 февраля все школы республики должны начать кампанию и завершить её не позднее 30 июня. Первыми стартовали учреждения Глазова и Можги.

Подать заявление в школу можно как лично, так и через региональный портал госуслуг, Единый портал госуслуг. В системе РПГУ родитель может подать на одного ребенка 1 заявление в одну школу.

Перед запуском электронной записи сервис прошел 220 нагрузочных тестов, апробация состоялась 12 ноября, 22 ноября и 18 декабря. В общей сложности родители подали около 10 тыс. тестовых заявлений.

Отметим, для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2020 года. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.

Всего в этом году за школьные парты сядут около 23 тыс. первоклассников.