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Более 2 тыс мест появятся в яслях Удмуртии до конца года

09:35, 14 октября, 2019
Более 2 тыс мест появятся в яслях Удмуртии до конца года
09:35, 14 октября, 2019
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#образование\n#строительство\n#демография\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии
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Всего до 2024 года в рамках нацпроекта «Демография» в республике введут свыше 4 тыс. мест для малышей до трех лет.

Ижевск. Удмуртия. 28 детских садов сдадут в Удмуртии до конца года. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики, места в них получат 2,2 тыс. малышей. Работа проводится в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе в Удмуртии с плановой инспекцией побывали представители дирекции «Школы-2025» Министерства просвещения России. На контроле комиссии сроки и качество стройки.

В последующие годы по нацпроекту «Демография», рассчитанному до 2024 года, в Удмуртии построят еще 23 учреждения дошкольного образования. Всего в республике за время реализации проекта появится более 4 тысяч мест для малышей до трех лет.

«Существует электронная очередь, по которой видно наибольшую потребность в муниципальных районах, Завьяловский район в этом плане один из приоритетных, потому что здесь очередность наиболее высокая по республике. Завьяловский район сейчас активно развивается, там строятся коттеджные поселки и здесь очень много детей до трех лет», - рассказал заместитель начальника Управления Министерства образования и науки Удмуртии Иван Морозов.

Основные строительные работы во всех районах республики уже завершены. Сдать новые детские сады по национальному проекту «Демография» должны в декабре 2019 года. После этого начнется процесс лицензирования. Также сейчас идет активный набор кадров для работы в яслях, это более 350 новых рабочих мест.

Ясли строятся по типовым проектам, рассчитаны они на 80 мест, это 4 группы по 20 мест.

09:35, 14 октября, 2019
116
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#образование\n#строительство\n#демография\n#Удмуртия

 

 

 


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