Подобные проекты реализуются в республике уже 4 года.

Ижевск. Удмуртия. На ремонт сельских спортзалов в Удмуртии направят более 19,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, 8 млн рублей выделяет республика, остальные средства поступят из федеральной казны.

Благодаря этой сумме отремонтируют спортзалы и создадут школьные спортклубы в 23 районах республики. Также в Граховском, Дебесском, Игринском, Сюмсинском и Ярском районах планируется реконструкция школьных стадионов.

«В Сюмсинском районе на 12,5 тысячи жителей только 24 спортивных сооружения. Мы понимаем, что спортивные залы для населения — место притяжения, где не только школьники могут заниматься спортом, но и взрослые. Здорово, что на это идут федеральные средства и находятся деньги в республиканском бюджете», — отметила министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

Подобные проекты реализуются в Удмуртии уже 4 года. За это время на ремонт 192 спортзалов, оборудование 18 плоскостных спортивных сооружений, 96 спортивных клубов направлено 136 млн рублей.