Программа школы из Ижевска попала в Топ-7 образовательных практик ЮНЕСКО

Свой проект делегация ижевской школы № 97 “Гармония” представит в штабе-квартире ЮНЕСКО во время “Недели мобильного обучения” (Mobile learning week 2019) с 4 по 8 марта в Париже.

Ижевск. Удмуртия. Школа из Удмуртии в апреле 2018 года участвовала в открытом конкурсе образовательных проектов международной организации ЮНЕСКО и компании “Fazheng Group”.

Целью созданной рабочей группы является поиск и анализ мировых практик мобильного обучения полного цикла в школах, масштабирования и разработки новых образовательных программ на основе лучших из них.

Работа группы ЮНЕСКО-Fazheng направлена на выявление двух видов практик:

- инициатив в области мобильного обучения, внедряемых на уровне государственных программ;

- инициатив, реализуемых школьными командами самостоятельно.

Проект Школы “Гармония” рассматривался во второй группе проектов, как разработанный и внедрённый внутри школы.

Из более чем 150 кейсов 41 страны, оцененных экспертами рабочей группы ЮНЕСКО, для распространения и тиражирования были выбраны 7 проектов. Одним из них стал проект ижевской Школы “Гармония”

Администрация школы представила кейс о внедрении мобильного обучения для улучшения доступа к качественному образованию и развития навыков учеников. Для этого школа использует несколько моделей смешанного обучения, среди них: “перевернутый класс” и обучение вне стен класса (“Мобильные уроки”).

Наша справка:

Школа “Гармония” (Школа №97) является самой большой по количеству учащихся не только в Ижевске, но и в Удмуртской Республике. В ней обучается более 2100 школьников в 83 классах. Школа ведет обучение в 5 корпусах. В 2004 и 2008 годах учебное заведение удостаивалось звания “Лучшей школы России”.

Смешанное обучение — образовательный подход, который совмещает обучение с участием учителя (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн

Для модели “Перевернутый класс” характерно чередование компонентов очного и дистанционного (электронного) обучения. При этом реализация электронного обучения осуществляется вне школы: учитель предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам для предварительной теоретической подготовки дома. На учебном занятии организуется практическая деятельность.