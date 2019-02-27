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Программа школы из Ижевска попала в Топ-7 образовательных практик ЮНЕСКО

16:05, 27 февраля, 2019
Алексей Мокрушин
16:05, 27 февраля, 2019
Алексей Мокрушин
272
0
#образование\n#ООН\n#школа\n#Юнеско\n#дистанционное обучение
272
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Свой проект делегация ижевской школы № 97 “Гармония” представит в штабе-квартире ЮНЕСКО во время “Недели мобильного обучения” (Mobile learning week 2019) с 4 по 8 марта в Париже.

Ижевск. Удмуртия. Школа из Удмуртии в апреле 2018 года участвовала в открытом конкурсе образовательных проектов международной организации ЮНЕСКО и компании “Fazheng Group”.

Целью созданной рабочей группы является поиск и анализ мировых практик мобильного обучения полного цикла в школах, масштабирования и разработки новых образовательных программ на основе лучших из них. 

Работа группы ЮНЕСКО-Fazheng направлена на выявление двух видов практик:

  • - инициатив в области мобильного обучения, внедряемых на уровне государственных программ;

  • - инициатив, реализуемых школьными командами самостоятельно. 

Проект Школы “Гармония” рассматривался во второй группе проектов, как разработанный и внедрённый внутри школы.

Из более чем 150 кейсов 41 страны, оцененных экспертами рабочей группы ЮНЕСКО, для распространения и тиражирования были выбраны 7 проектов. Одним из них стал проект ижевской Школы “Гармония” 

Администрация школы представила кейс о внедрении мобильного обучения для улучшения доступа к качественному образованию и развития навыков учеников. Для этого школа использует несколько моделей смешанного обучения, среди них: “перевернутый класс” и обучение вне стен класса (“Мобильные уроки”).

 

Наша справка: 

Школа “Гармония” (Школа №97) является самой большой по количеству учащихся не только в Ижевске, но и в Удмуртской Республике. В ней обучается более 2100 школьников в 83 классах. Школа ведет обучение в 5 корпусах. В 2004 и 2008 годах учебное заведение удостаивалось звания “Лучшей школы России”.

Смешанное обучение — образовательный подход, который совмещает обучение с участием учителя (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн

Для модели “Перевернутый класс” характерно чередование компонентов очного и дистанционного (электронного) обучения. При этом реализация электронного обучения осуществляется вне школы: учитель предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам для предварительной теоретической подготовки дома. На учебном занятии организуется практическая деятельность.

16:05, 27 февраля, 2019
Алексей Мокрушин
272
0
#образование\n#ООН\n#школа\n#Юнеско\n#дистанционное обучение

 

 

 


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