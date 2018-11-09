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В Удмуртии изменился порядок выплаты компенсации платы за детский сад

14:31, 09 ноября, 2018
Ксения Чернова
14:31, 09 ноября, 2018
Ксения Чернова
262
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады
262
0

Теперь выплачивать компенсацию части будут с учетом критериев нуждаемости.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изменился порядок выплаты компенсации части родительской платы за детский сад. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

Новый порядок вступил в действие с IV квартала 2018 года. Теперь выплачивать компенсацию части родительской платы будут с учетом критериев нуждаемости. В ведомстве считают, что это позволит оказывать адресную помощь семьям, имеющих детей дошкольного возраста.

Право на получение компенсаций теперь имеют те, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Напомним, заявление и документы для получения компенсации можно подать в МФЦ или орган местного самоуправления по месту жительства, а также через личный кабинет на портале Госуслуг.

«Документы подаются после заключения договора с детским садом на оказание образовательных услуг и внесения родительской платы и далее ежегодно в срок до 1 марта текущего года», - говорится в сообщении образовательного ведомства.

14:31, 09 ноября, 2018
Ксения Чернова
262
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады

 

 

 


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