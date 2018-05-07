Сотня ребят из Удмуртии стали победителями и призерами Всероссийской школьной олимпиады

Учащиеся проверили свои знания по 23 предметам.

Ижевск. Удмуртия. Победителями Всероссийской школьной олимпиады стали 10 ребят из Удмуртии. Ещё 80 учеников оказались в призерах, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Школьники проверили свои знания по 23 предметам. Самыми популярными стали математика, экономика, экология, физическая культура, технология.

Так, по математике от Удмуртии участвовали 15 человек, среди которых победителем олимпиады стал ученик ижевского экономико-математического лицея № 29 Михаил Ложкин.

На олимпиаде по экологии регион представили более двадцати человек, из которых 14 школьников стали призерами, а двое - учащиеся ижевских лицеев № 14 и № 41 Иван Венчиков и Роман Бурлуцкий - заняли первые места.

Также учащиеся из Удмуртии показали высокие результаты по иностранным языкам, географии, русскому языку, химии, информатике. Десятиклассница ижевского лицея № 22 Алена Гырдымова стала победительницей Всероссийской олимпиады по немецкому языку, а ученица лицея № 29 Ижевска Анастасия Тулубьева показала высокие результаты на олимпиаде по русскому языку.

В олимпиаде по физкультуре от Удмуртии приняли участие 18 человек, из которых 11 стали призерами, а ученица ижевской средней общеобразовательной школы № 89 Екатерина Астраханцева и одиннадцатиклассник гимназии № 83 Ижевска Ильдар Хайруллин заняли первые места.

Отметим, при поступлении в вузы республики победители олимпиад получат повышенную стипендию — 5 тыс. рублей, вместо обычной — 1,7 тыс. рублей. Кроме того, ребята получат дополнительные баллы при поступлении в некоторые российские университеты.