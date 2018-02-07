Продемонстрировать опыт региона и представить свои практики вызвались около 200 представителей организаций региона.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов по количеству заявок для участия в конкурсе «Лучшие практики наставничества». Как сообщает пресс-служба главы и регионального правительства, продемонстрировать опыт региона и представить свои практики вызвались около 200 представителей организаций республики.

Отметим, что всего на конкурс поступило 4186 заявок со всей России.

В топ-10 помимо Удмуртии вошли Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тульская область, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Челябинская область, Тамбовская область и Санкт-Петербург.

По активности федеральных округов лидируют Центральный (ЦФО), Приволжский (ПФО) и Уральский (УрФО) федеральные округа. Наиболее популярными номинациями стали «Наставничество в образовании и кружковом движении» и «Наставничество на производстве».

Конкурс «Лучшие практики наставничества» пройдёт в рамках Всероссийского форума «Наставник» на ВДНХ в Москве с 13 по 15 февраля.

«От нашей республики для участия в конкурсе лучших практик наставничества подано 220 заявок. Задействованы все сферы деятельности – промышленность, образование, культура, здравоохранение, бизнес, молодежная политика и другие. На сегодняшний день изъявили желание принять участия в работе всероссийского форума «Наставник» 187 человек. У нас есть что показать и о чём рассказать. Мы готовы принять активное участие на дискуссионных площадках форума», – отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Наша справка:

Приём заявок на всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества» завершился 2 февраля 2018 года. До 9 февраля 2018 года экспертный совет конкурса сформирует шорт-лист из 10 практик – претендентов на победу в каждой номинации. До 13 февраля 2018 года пройдет экспертное голосование, по итогам которого будут определены победители (1 место) и финалисты (2 и 3 место) конкурса в каждой номинации, а также победители в номинациях гран-при «Наставник года» и «Руководитель предприятия - личный наставник». Лауреаты конкурса получат денежные призы: за первое место - 300 тыс. рублей, за второе - 200 тыс. рублей, за третье - 100 тыс. рублей.

Церемония награждения лауреатов конкурса состоится 14 февраля в Москве.