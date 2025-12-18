Воткинск. Удмуртия. В Воткинске создадут условия для выступления больших симфонических оркестров. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Алексей Заметаев.

«После новогодних праздников мы начнём реконструкцию большого зала ДК «Юбилейный». Мы хотим организовать место для выступления симфонического оркестра и освободить сцену для совместных действий. Это инициатива маэстро Валерия Гергиева, который регулярно даёт концерты в нашем городе», — рассказал градоначальник.

По планам, эта работа должна занять три месяца. В результате заменят четыре первых ряда, установив быстросъёмные ряды кресел.

Напомним, в мае 2025 года в рамках празднования 185-летия со дня рождения уроженца Воткинска композитора Петра Ильича Чайковского, в ДК «Юбилейный» выступил объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. На сцене был дан спектакль «Евгений Онегин», но из-за небольшого размера сцены и отсутствия оркестровой ямы столичным оркестрантам пришлось разместиться на первых рядах зрительного зала.