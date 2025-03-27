Тысяча экземпляров отправятся в библиотеки по всей республике.
Ижевск. Удмуртия. В Национальной библиотеке Удмуртии прошла презентация двух масштабных изданий — антологий удмуртской поэзии и прозы «Зарни италмас» («Золотой италмас») и «Шуныт тӧл» («Оттепель») (12+). Об этом сообщается в соцсетях учреждения культуры.
Издание этих книг стало настоящим событием для литераторов, издателей и всех, кто интересуется удмуртской культурой. О значимости антологий говорили зампредседателя Госсовета УР Татьяна Ишматова, министр национальной политики УР Эдуард Петров, директор книжного издательства «Удмуртия» Юрий Кузнецов и составитель антологий, народный поэт Удмуртии Сергей Матвеев.
«Зарни италмас» включает в себя 450 стихотворений и одну поэму классиков удмуртской поэзии — Михаила Петрова, Флора Васильева, Степана Широбокова и других.
«Шуныт тӧл» — это 55 новелл и рассказов от 23 мастеров удмуртского слова — Геннадия Красильникова, Семёна Самсонова, Трофима Архипова и других.
Тираж антологий — 1 000 экземпляров. Как сообщалось ранее, его планируют распределить по школьным и общедоступным библиотекам Удмуртии.
Напомним, в сети появился календарь-раскраска «Дырпус» с персонажами удмуртского фольклора.
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