В удмуртской деревне Узей-Тукля появилась деревянная фигура алангасара

Ува. Удмуртия. В деревне Узей-Тукля Увинского района Удмуртии появилась новая достопримечательность — огромная фигура алангасара, великана из удмуртских легенд. Об этом сообщает группа «Маршрутами Удмуртии» в VK.

Местные предприниматели восстановили заброшенный деревенский пруд, отремонтировали плотину, насыпали полуостров, где и появилась фигура алангасара. В дальнейшем прилегающую территорию планируется благоустроить и создать здесь туристический глемпинг.

«Согласно преданиям, они ходили по земле до появления человека. Ростом великаны были выше деревьев, кидали друг в друга камни. Испугавшись человека, они ушли на Восток, обмазались глиной, сели вокруг огня и превратились в Уральские горы», — говорится в сообщении.