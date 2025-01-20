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В удмуртской деревне Узей-Тукля появилась деревянная фигура алангасара

15:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В удмуртской деревне Узей-Тукля появилась деревянная фигура алангасара
15:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ува\n#Удмуртия\n#культура\n#легенды
Источник фото: Маршрутами Удмуртии
49
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Достопримечательность появилась в рамках благоустройства деревенского водоёма. 

Ува. Удмуртия. В деревне Узей-Тукля Увинского района Удмуртии появилась новая достопримечательность — огромная фигура алангасара, великана из удмуртских легенд. Об этом сообщает группа «Маршрутами Удмуртии» в VK.

Местные предприниматели восстановили заброшенный деревенский пруд, отремонтировали плотину, насыпали полуостров, где и появилась фигура алангасара. В дальнейшем прилегающую территорию планируется благоустроить и создать здесь туристический глемпинг. 

«Согласно преданиям, они ходили по земле до появления человека. Ростом великаны были выше деревьев, кидали друг в друга камни. Испугавшись человека, они ушли на Восток, обмазались глиной, сели вокруг огня и превратились в Уральские горы», — говорится в сообщении. 

15:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ува\n#Удмуртия\n#культура\n#легенды