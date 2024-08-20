Мурал художницы из Удмуртии оказался в десятке лучших граффити фестиваля «ФормАрт»

Ижевск. Удмуртия. Мурал художницы из Ижевска «По-удмуртски» вошёл в топ-10 граффити юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт» (18+). Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В июле и августе девушка расписала фасад дома №55б по улице 10 лет Октября в Ижевске.

«Тематикой этого года была семья, и я решила изобразить удмуртскую семью в национальных удмуртских костюмах. Обязательно с котиком, без этого никуда», — поделилась Татьяна Трусова.

Она рассказала, что во время рисования возникло много сложностей, и даже пришлось немного отойти от эскиза, так как для воплощения изначальной задумки на стене не хватило места. Но, несмотря на это, работа получилась интересной.

Для определения победителей фестиваля было запущено народное и экспертное голосование. В народном голосовании мог поучаствовать каждый желающий, и это сделали более 66 тыс. жителей страны.

По итогу работа Татьяны Трусовой заняла 10 место. Победителем фестиваля стал художник Марат Петров из Ульяновской области со своим муралом «Из поколения в поколение».