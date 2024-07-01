8 000 гостей посетили 10-й фестиваль национальной кухни «Быг-Быг» в Удмуртии

Старые Быги. Удмуртия. В деревне Старые Быги, что в Шарканском районе Удмуртии в десятый раз прошёл фестиваль национальной кухни «Быг-Быг». Фестиваль охватил два дня, в один из которых площадку посетил корреспондент «Сусанина».

В этом году на «Быг-Быг» приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Марий Эл, Татарстана, Пермского края и других регионов страны. Всего на фестивале, по данным udmurt.ru, за два дня побывало 8 000 гостей.

Разнообразие блюд удмуртской кухни, как всегда, не разочаровало гостей фестиваля. Музыкальная программа позволила оставаться даже не ночь.

Также на фестивале установили своеобразный рекорд: свернули начинённый кашей блин (жуко мильым) длиной 12 метров.

Ещё одним уникальным событием стала закладка на поляне фестивали «капсулы времени» с рецептами традиционных блюд разных народов России: блина с начинкой из каши с мясом, домашнего молочного сыра, летнего супа с пеканом и солодом, варся, ритуального блюда народа манси из медвежатины, карельской калитки, холодника из свёклы. Открыть капсулу нужно будет через 50 лет — в 2074 году.

Отметим, что впервые на фестивале работал передвижной Туристско-информационный центр Удмуртии, который установили на Центральной площади Ижевска. Теперь он будет путешествовать по всем крупным фестивалям Удмуртии. В нём можно найти стильный мерч, удмуртское сувениры и узнать о туристических маршрутах нашей республики.