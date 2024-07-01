Раис Татарстана надел удмуртский костюм для участия в празднике «Гырон Быдтон»

Енабердино. Татарстан. Раис Татарстана Рустам Минниханов надел национальный удмуртский костюм для участия в празднике «Гырон Быдтон» (0+). Республиканский праздник удмуртской культуры прошёл рядом с деревней Енабердино, что в Менделеевском районе РТ. Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, в мероприятии принял участие руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Рустам Минниханов осмотрел праздничную площадку, посетил сельские подворья, отражающие традиции, быт и культуру удмуртского народа. Также раис республики посетил удмуртский свадебный обряд: невеста была родом из Татарстана, а жених — из Удмуртии.

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что «Гырон Быдтон» стал одним из самых известных культурных событий Татарстана.

«Удмурты — радушный и трудолюбивый народ. Вы бережно храните свой язык, обычаи и традиции, вносите большой вклад в развитие республики, занимая достойное место в единой татарстанской семье. Поздравляю всех с этим прекрасным праздником!» — подчеркнул раис Татарстана.

Отмечается, что праздник «Гырон Быдтон» на республиканском уровне проводится в РТ с 1998 года.