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В Санкт-Петербурге 29 июня отметят удмуртский праздник «Гербер»

14:20, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Санкт-Петербурге 29 июня отметят удмуртский праздник «Гербер»
14:20, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
28
0
#Гербер\n#Удмуртия\n#Санкт-Петербург
Фото: ИА «Сусанин»
28
0

На мероприятии состоится этно-дефиле.

Санкт-Петербург. Удмуртский праздник «Гербер» (0+) пройдёт на Пионерской площади в Санкт-Петербурге 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Гости торжества смогут посетить мастер-классы по прикладному искусству Удмуртии и удмуртскому национальному танцу, научатся изготавливать обереги и многое другое.

Также на празднике будет фотовыставка, где расскажут о республике, её природе и быте её народа. На сцене выступит национальный ансамбль «Невский Италмас» и заслуженный артист Удмуртии – Вадим Лозко. Помимо этого, состоится этно-дефиле «Удмуртский костюм».

Напомним, ранее «Гербер» прошел в Москве и Швейцарии, а также на своей родине

14:20, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
28
0
#Гербер\n#Удмуртия\n#Санкт-Петербург