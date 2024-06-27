В Санкт-Петербурге 29 июня отметят удмуртский праздник «Гербер»

Санкт-Петербург. Удмуртский праздник «Гербер» (0+) пройдёт на Пионерской площади в Санкт-Петербурге 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Гости торжества смогут посетить мастер-классы по прикладному искусству Удмуртии и удмуртскому национальному танцу, научатся изготавливать обереги и многое другое.

Также на празднике будет фотовыставка, где расскажут о республике, её природе и быте её народа. На сцене выступит национальный ансамбль «Невский Италмас» и заслуженный артист Удмуртии – Вадим Лозко. Помимо этого, состоится этно-дефиле «Удмуртский костюм».

Напомним, ранее «Гербер» прошел в Москве и Швейцарии, а также на своей родине.