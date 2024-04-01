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Памятник Петру Чайковскому может появиться на ступенях театра оперы и балета Удмуртии

16:25, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Памятник Петру Чайковскому может появиться на ступенях театра оперы и балета Удмуртии
16:25, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#городская скульптура\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: vk.com/fominaleks
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Эскизом поделился в соцсетях директор учреждения культуры.

Ижевск. Удмуртия. Ещё один памятник композитору Петру Чайковскому может появиться в Ижевске. Об этом рассказал в соцсетях директор Театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин.

«Начали обсуждать эскиз памятника Петру Ильичу Чайковскому на территории Государственного театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Процесс согласования и изготовления не быстрый. Начинаем работу в этом направлении», — написал Алексей Фомин.

Он поблагодарил руководителя скульптурного цеха театра Андрея Галимзянова и его команду за предоставленные макеты.

16:25, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
72
0
#Ижевск\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#городская скульптура\n#Пётр Ильич Чайковский