Памятник Петру Чайковскому может появиться на ступенях театра оперы и балета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Ещё один памятник композитору Петру Чайковскому может появиться в Ижевске. Об этом рассказал в соцсетях директор Театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин.

«Начали обсуждать эскиз памятника Петру Ильичу Чайковскому на территории Государственного театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Процесс согласования и изготовления не быстрый. Начинаем работу в этом направлении», — написал Алексей Фомин.

Он поблагодарил руководителя скульптурного цеха театра Андрея Галимзянова и его команду за предоставленные макеты.