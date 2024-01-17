Сотрудник музея-усадьбы Чайковского из Воткинска вошла в топ-3 лучших гидов России

Воткинск. Удмуртия. Один из лучших гидов России работает в музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске. Как сообщила пресс-служба Агентства по туризму Удмуртии, научный сотрудник музея-усадьбы Маргарита Метлякова вошла в тройку лучших из 1 100 участников со всей страны в конкурсе «Лучший гид России» в номинации «Музей».

В конкурсе участвовал ролик, где Маргарита Метлякова в образе Александры Андреевны Чайковской, мамы великого композитора, рассказала о красоте усадьбы, детстве Петра Чайковского в Воткинском заводе, о семейных отношениях родителей гения.

Театрализованные экскурсии Маргарита Метлякова проводит в музее-усадьбе практически в ежедневном режиме. Необыкновенно увлечённо и артистично рассказывает о жизни семьи Чайковских и эпохе середины XIX века. Лёгкими пальцами играет на подлинном рояле Петра Чайковского старинные мелодии. Учит гостей усадьбы традиционным дворянским играм тех лет — серсо, бильбоке, крикету.

В январе жюри, состоящее из профессиональных гидов, тревел-блогеров и известных журналистов, огласит имена лучших из лучших. Цель конкурса — найти самых увлечённых и талантливых гидов, способных заинтересовать красотами и достопримечательностями своего региона жителей всей страны.