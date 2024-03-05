Повара из Удмуртии угостили иностранцев перепечами на Всемирном фестивале молодёжи

Краснодар. Краснодарский край. Повара из Удмуртии выступили в составе сводной команды кулинарных мастеров на Всемирном фестивале молодёжи, который проходит на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

2 марта на Всемирном фестивале молодёжи прошёл гастрономический фестиваль «Россия на вкус». Сборная поваров со всей страны приготовила более 10 тысяч порций блюд. В составе команды также выступили основатели сети удмуртской кухни «Перепечкин» Алексей и Ирина Вотинцевы. Они угостили иностранных гостей фестиваля перепечами.

Напомним, Удмуртию на Всемирном фестивале молодёжи представляют 90 человек.