Ещё четыре модельные библиотеки откроют в Удмуртии в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Ещё четыре модельные библиотеки откроются в Удмуртии в 2023 году. Как сообщила пресс-служба Минкультуры республики, это пройдёт в рамках реализации национального проекта «Культура».

Модельные библиотеки появятся в Ижевске, Ярском, Малопургинском и Игринском районах. На эти цели привлечено 30 миллионов рублей из федерального бюджета. На комплектование книжных фондов выделено ещё 7,3 миллиона рублей.

Напомним, что модельная библиотека — интеллектуальные образовательные центры, сочетающие красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие. От привычных библиотек остается только название и часть книг, всё остальное, вплоть до атмосферы и рода деятельности терпит глобальные изменения.

Активное развитие библиотечного дела в республике началось в 2019 году. За это время открылось 14 модельных библиотек в городах и сёлах Удмуртии, капитально отреставрировали Национальную библиотеку Удмуртии, укрепили материально-техническую базу Республиканской библиотеки для детей и юношества, создали Региональный межведомственный совета по развитию библиотечного дела, а также идёт подготовка к открытию Регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов в Ижевске.