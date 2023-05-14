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Ещё четыре модельные библиотеки откроют в Удмуртии в 2023 году

15:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ещё четыре модельные библиотеки откроют в Удмуртии в 2023 году
15:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека
Фото: ИА "Сусанин"
142
0

Средства на них выделены в рамках нацпроекта.

Ижевск. Удмуртия. Ещё четыре модельные библиотеки откроются в Удмуртии в 2023 году. Как сообщила пресс-служба Минкультуры республики, это пройдёт в рамках реализации национального проекта «Культура».

Модельные библиотеки появятся в Ижевске, Ярском, Малопургинском и Игринском районах. На эти цели привлечено 30 миллионов рублей из федерального бюджета. На комплектование книжных фондов выделено ещё 7,3 миллиона рублей. 

Напомним, что модельная библиотека — интеллектуальные образовательные центры, сочетающие красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие. От привычных библиотек остается только название и часть книг, всё остальное, вплоть до атмосферы и рода деятельности терпит глобальные изменения. 

Активное развитие библиотечного дела в республике началось в 2019 году. За это время открылось 14 модельных библиотек в городах и сёлах Удмуртии, капитально отреставрировали Национальную библиотеку Удмуртии, укрепили материально-техническую базу Республиканской библиотеки для детей и юношества, создали Региональный межведомственный совета по развитию библиотечного дела, а также идёт подготовка к открытию Регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов в Ижевске. 

15:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека