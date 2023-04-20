Центр консервации и реставрации библиотечных фондов создадут в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов создадут на базе Национальной библиотеки Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщила замдиректора по информатизации и информационным ресурсам учреждения культуры Ирина Крашенинникова. Она сообщила, что Национальная библиотека приняла участие в конкурсном отборе центральных библиотек субъектов России на организацию подобных подразделений.

Отметим, что федеральный Минкульт осуществляет проект по созданию сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов с 2022 года. Первые подобные учреждения были открыты в Нижнем Новгороде и Рязанской области. В 2023 году планируется создание центров в Удмуртии, Красноярском крае, Кировской и Воронежской областях.

«Исходя из цели создания Центров консервации на базе региональных библиотек субъектов России, работа будет направлена на сохранение редких и ценных документов из фондов библиотеки, а также других учреждений республики на договорной основе», — пояснила Ирина Крашенинникова.

Она рассказала, что в Нацбиблиотеке планируется увеличение количества реставрируемых документов редкого и ценного фонда, а также контейнеров из бескислотного картона, обеспечивающих длительную сохранность этого фонда.

Сейчас в Национальной библиотеке Удмуртии работают три специалиста по реставрации документов на бумажной основе, прошедшие обучение в Федеральных центрах консервации в Санкт-Петербурге и Москве. Один из них аттестован министерством культуры России на категорию художника-реставратора. Планируется подготовка к аттестации следующего специалиста, а также расширение штата.