Стала известна программа празднования дня рождения Чайковского в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске объявили программу культурных мероприятий в честь 183-летия со дня рождения П. И. Чайковского. 7 мая концертные программы пройдут на нескольких городских площадках, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 11:00 в музее-усадьбе семьи Чайковских можно будет наблюдать музыкальную арт-инсталляцию (0+), созданную при участии студентов Института искусств и дизайна УдГУ. Здесь же пройдет театрализованная экскурсия «Чайковский-педагог» (6+), посвященная объявленному в России Году педагога и наставника.

В 18:30 во Дворце культуры «Юбилейный» выступит Государственный симфонический оркестр Удмуртии, в сопровождении выступят московский пианист Александр Ключко и виолончелист из Санкт-Петербурга Иван Сендецкий (0+).

В 19:00 в музее-усадьбе состоится концерт «Чайковский. Отражения» (6+), московский пианист и композитор Риад Маммадов исполнит произведения Чайковского и свои сочинения.

Тем временем в парке «Времена года» с 16:00 воспитанники детских творческих студий представят программу «Живые картинки» (0+), с танцевальными миниатюрами по мотивам сочинений П. И. Чайковского.