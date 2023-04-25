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Стала известна программа празднования дня рождения Чайковского в Воткинске

15:30, 25 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Стала известна программа празднования дня рождения Чайковского в Воткинске
15:30, 25 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
74
0
#Воткинск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фестиваль
Фото: ru.freepik.com
74
0

Жителей и гостей города ждет серия концертов.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске объявили программу культурных мероприятий в честь 183-летия со дня рождения П. И. Чайковского. 7 мая концертные программы пройдут на нескольких городских площадках, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 11:00 в музее-усадьбе семьи Чайковских можно будет наблюдать музыкальную арт-инсталляцию (0+), созданную при участии студентов Института искусств и дизайна УдГУ. Здесь же пройдет театрализованная экскурсия «Чайковский-педагог» (6+), посвященная объявленному в России Году педагога и наставника.

В 18:30 во Дворце культуры «Юбилейный» выступит Государственный симфонический оркестр Удмуртии, в сопровождении выступят московский пианист Александр Ключко и виолончелист из Санкт-Петербурга Иван Сендецкий (0+).

В 19:00 в музее-усадьбе состоится концерт «Чайковский. Отражения» (6+), московский пианист и композитор Риад Маммадов исполнит произведения  Чайковского и свои сочинения.

Тем временем в парке «Времена года» с 16:00 воспитанники детских творческих студий представят программу «Живые картинки» (0+), с танцевальными миниатюрами по мотивам сочинений П. И. Чайковского.

15:30, 25 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
74
0
#Воткинск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фестиваль