В Глазове завершается капремонт культурного центра «Россия»

Глазов. Удмуртия. В Глазове работы по капитальному ремонту культурного центра «Россия» вышли на финишную прямую. Большинство внешних элементов архитектурного комплекса готовы более чем на 90%, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как информирует администрация центра, близятся к завершению капремонт кровли, работы по замене оконных и дверных блоков.

Закончена установка объектов благоустройства: пьедесталов, вазонов, акротериев, скульптур, элементов декоративной лепнины и «Знаменной группы».

Также завершается монтаж системы освещения парковой зоны и подсветки здания. Параллельно идет уборка строительного мусора и подготовке к работе помещений 2 и 3 этажей здания.

Продолжается ремонт пьедестала памятника В. И. Ленину, фасада и восстановление ограждения со стороны улиц Кирова и Советской.

Напомним, открытие исторического здания Дворца культуры Чепецкого механического завода имени И. В. Сталина состоялось 7 ноября 1951 года. Парадный вход Дворца украшала фигура генералиссимуса. В 1962 году ее заменили на бронзовую скульптуру Ленина. Сегодня этот монумент является памятником регионального значения.