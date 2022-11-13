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В Глазове завершается капремонт культурного центра «Россия»

17:35, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
В Глазове завершается капремонт культурного центра «Россия»
17:35, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
201
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#культура\n#ремонт\n#история
Фото: КЦ "Россия" "ВКонтакте"
201
0

На большинстве участков работ готовность объекта превышает 90%.

Глазов. Удмуртия. В Глазове работы по капитальному ремонту культурного центра «Россия» вышли на финишную прямую. Большинство внешних элементов архитектурного комплекса готовы более чем на 90%, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как информирует администрация центра, близятся к завершению капремонт кровли, работы по замене оконных и дверных блоков. 

Закончена установка объектов благоустройства: пьедесталов, вазонов, акротериев, скульптур, элементов декоративной лепнины и «Знаменной группы».

Также завершается монтаж системы освещения парковой зоны и подсветки здания. Параллельно идет уборка строительного мусора и подготовке к работе помещений 2 и 3 этажей здания.

Продолжается ремонт пьедестала памятника В. И. Ленину, фасада и восстановление ограждения со стороны улиц Кирова и Советской.

Напомним, открытие исторического здания Дворца культуры Чепецкого механического завода имени И. В. Сталина состоялось 7 ноября 1951 года. Парадный вход Дворца украшала фигура генералиссимуса. В 1962 году ее заменили на бронзовую скульптуру Ленина. Сегодня этот монумент является памятником регионального значения.

 

17:35, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
201
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#культура\n#ремонт\n#история