В Ижевске назвали победителей песенного конкурса «Голос Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска прошел гала-концерт участников масштабного песенного конкурса «Голос Удмуртии». Жюри проекта назвало имена победителей разножанрового и многонационального проекта, собравшего более 1,2 тыс. участников со всей республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выступление 30 финалистов конкурса состоялось 9 сентября в Ижевске, где прозвучали песни на русском, удмуртском, башкирском и татарском языках, в том числе авторские композиции.

Напомним, отборочные туры «Голос Удмуртии» проходили в течение всего лета, восемь полуфиналов и отборочный этап «Битва лучших» состоялись в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге.

Выступая на финальном этапе конкурса глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что «Голос Удмуртии» – это уникальная возможность выйти на сцену не только профессиональным исполнителям, но людям, чья повседневная деятельность не связана с музыкой.

«По количеству заявок мы поняли, что проект интересен жителям, и уверен он станет ежегодным. Так можно реализовать свои скрытые таланты или просто исполнить давнюю мечту. Репертуар разнообразный – это песни на родном языке, собственного сочинения, популярные хиты. И, что немаловажно, событие – зрелищное и запоминающееся с невероятной энергетикой», – подчеркнул глава региона.

В итоге обладателем титула «Голос Удмуртии» и гран-при конкуса стал священник Артемий Прозоров из села Селты. Сегодняшний настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены начал петь еще в воскресной школе. В финале проекта отец Артемий исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь», и набрал наибольшее количество баллов. Главный приз, сертификат на 300 000 рублей на путешествие по России, он потратит на поездку по городам «Золотого кольца». Также Артемий Прозоров признан лучшим в номинации «Лучший мужской вокал».

Победителями в номинациях конкурса стали:

— «Дети от 6 до 12 лет» – Филипп Фатфулин с Ариной Ивановой, которая исполняет песню на языке жестов, проект #НАРАВНЫХ, Ижевск;

— «Дети от 13 до 17 лет» – Милана Хакимова, Сарапул;

— «Лучший женский вокал» – Ольга Городских, Можга;

— «Лучший мужской вокал» – Артемий Прозоров, село Селты;

— «Серебряный голос» – Владимир Волков, село Вавож;

— «Лучший музыкальный коллектив» – группа «КузмиЧ», Игра;

— «Лучшая авторская песня» – Алексей Шкляев, Ижевск;

— «Мой родной» – Елизавета Третьякова, Глазов;

— «Профи» – Эльвира Теребова, Сарапул.

«Голос Удмуртии» – это проект про людей из народа, которые любят и хотят петь. И не важно, где они это делают. Мне импонирует история, когда люди занимаются чем-то земным в своей жизни, а выходят на сцену и становятся настоящими артистами», – рассказала один из организаторов проекта, директор компании Centre digital & media Анастасия Власова.