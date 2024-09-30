Клад серебра Х века весом в 3 килограмма нашли археологи в Великом Новгороде

Новгород. Новгородская область. Рекордный по весу и количеству предметов серебряный клад выкопали ученые в Великом Новгороде. Вес находки составил 3 кг, сообщается на официальном сайте Института археологии РАН.

Клад состоял из почти 1800 предметов – ювелирных изделий, а также монет из Европы, Византии и восточных стран. Специалисты датировали их последней четвертью X века. Это самое раннее время существования Великого Новгорода по данным археологии (летописи относят основание города к предыдущему столетию). Работники экспедиции нашли клад при раскопках на Софийской стороне, раскопки проводились в связи с планируемым здесь строительством жилого дома.

Клад назвали «Воздвиженский», он оказался рекордным по весу серебра и количеству предметов. Среди них – более 80 украшений, а также серебряный крест скандинавского типа. Наличие этого предмета говорит о присутствии христиан среди элиты Древней Руси еще до официального крещения страны. Основная масса монет отчеканена в странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Они поступали на Русь по Волге, через земли Хазарского каганата и Булгарию. Самая «младшая» из них датируется 974 или 975 годами. Есть также несколько монет из Византии и Священной Римской империи. Отмечается, что за все годы археологического изучения Новгорода было найдено лишь три клада этого времени.

По мнению историков, монеты и украшения принадлежал знатной семье, и были зарыты в землю в последней четверти X века. В XII–XV веках на этом месте находилась усадьба, хозяева которой понятия не имели, какие богатства покоятся под их жилищем.

Ученые отметили, что наличие в одном кладе восточных, византийских и западных монет отражает широту торговых контактов Новгорода. Найденные украшения, получившие точную датировку по годам чеканки монет, важны для изучения и реконструкции парадного женского убора новгородской знати времени княжения Владимира Святого.