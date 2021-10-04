Кадетский корпус Удмуртии в четвертый раз признали лучшим в Приволжье

Ранее корпус достигал такого звания в 2016, 2019 и 2020 годах.

Ижевск. Удмуртия. Кадетский корпус Удмуртии вновь признали лучшим в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Впервые организация получила такую награду в 2016 году, а с 2019 года штандарт неизменно остается у кадетов республики.

Критериями рейтинга являются количество воспитанников, поступивших в вузы, участие и победы в олимпиадах и конкурсах, результаты сдачи ЕГЭ, соотношение среднего балла со среднероссийскими показателями и количество выпускников, окончивших кадетский корпус с золотой медалью.

Кадеты Удмуртии лидируют по числу побед в предметных олимпиадах и конкурсах. В 21 олимпиаде воспитанники ежегодно занимают призовые места не только на региональном, но и на всероссийском уровне.

Штандарт «Лучший кадетский корпус Приволжского федерального округа» выдают по итогам прошедшего учебного года на спартакиаде «Кадет Приволжья». В этом году соревнования прошли с 1 по 2 октября в Башкортостане.

Участники соревнуются в дисциплинах: плавание, строевая и силовая подготовка, легкоатлетические дисциплины, стрельба, прохождение полосы препятствий, метание гранаты, сборка и разборка автоматов. Также у кадетов проверяют знания в области военной истории и истории российского кадетства, военной и военно-политической географии России, воинских уставов, они пишут сочинение и выполняют марш-бросок.