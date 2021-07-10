Фолк-рок музыканты съедутся в Ижевск на фестиваль "Тангыра"

Он пройдет 4 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в третий раз пройдет фестиваль "Тангыра". Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

4 сентября в столицу Удмуртии съедутся фолк-рок музыканты, поющие на различных языках народов России. Мероприятие пройдет в парке Кирова.

Хедлайнерами фестиваля современной этнокультуры станут Silent Woo Goore и "Тролль гнёт ель".

Отметим, что помимо концерта гостей ждет показ этнического кино.

Напомним, в 2020 году фестиваль прошел на парковке у ТРЦ "Талисман", а зрители приехали туда на своих авто.

В Доме дружбы народов объясняют, что тангыра в древности служила для передачи звуков на большие расстояния. Таким образом деревни перекликались друг с другом и оповещали о каких-либо событиях, например, похоронах или свадьбе.