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Фолк-рок музыканты съедутся в Ижевск на фестиваль "Тангыра"

15:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
Фолк-рок музыканты съедутся в Ижевск на фестиваль "Тангыра"
15:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
94
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#музыка\n#фестиваль\n#Парк Кирова
Фото: кадр из видео
94
0

Он пройдет 4 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в третий раз пройдет фестиваль "Тангыра". Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.
4 сентября в столицу Удмуртии съедутся фолк-рок музыканты, поющие на различных языках народов России. Мероприятие пройдет в парке Кирова. 
Хедлайнерами фестиваля современной этнокультуры станут Silent Woo Goore и "Тролль гнёт ель".
Отметим, что помимо концерта гостей ждет показ этнического кино.
Напомним, в 2020 году фестиваль прошел на парковке у ТРЦ "Талисман", а зрители приехали туда на своих авто. 
 
В Доме дружбы народов объясняют, что тангыра в древности служила для передачи звуков на большие расстояния. Таким образом деревни перекликались друг с другом и оповещали о каких-либо событиях, например, похоронах или свадьбе. 
15:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музыка\n#фестиваль\n#Парк Кирова