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Деревня в Удмуртии стала культурной столицей финно-угорского мира-2022

17:40, 18 июня, 2021
Анна Торхова
Деревня в Удмуртии стала культурной столицей финно-угорского мира-2022
17:40, 18 июня, 2021
Анна Торхова
194
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#финно-угры\n#удмурты\n#культура\n#язык
Фото: Удмуртлык
194
0

Конкурс проводится с 2014 года.

Алнаши. Удмуртия. Деревню Байтеряково в Алнашском районе Удмуртии признали культурной столицей финно-угорского мира на 2022 год. Об этом говорится в сообществе «Удмуртлык».

Международный конкурс проходил в эстонском городе Тарту. Как сообщает Центр развития коренных народов Uralic, впервые этот титул в 2014 году был присужден удмуртской деревне Быги, после звания удостаивались деревня Обиница в Эстонии, венгерская деревня Искасентдьёрд и город Веспрем. Позднее титул культурной столицы получила карельская деревня Вокнаволок, марийская деревня Шоруньжа, деревня Мишкино в Башкортостане и город Абья-Палуоя в Эстонии.

Традиционно в конкурсе участвуют деревни, села и города из всех финно-угорских стран и регионов. Его главная цель - повышение узнаваемости финно-угорских и самодийских народов, а также уральских языков. Звание способствует подъему репутации носителя титула, в том числе и через культурный туризм.

Отметим, что 82% жителей алнашской деревни Байтеряково составляют удмурты.

17:40, 18 июня, 2021
Анна Торхова
194
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#финно-угры\n#удмурты\n#культура\n#язык