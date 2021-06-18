Деревня в Удмуртии стала культурной столицей финно-угорского мира-2022

Конкурс проводится с 2014 года.

Алнаши. Удмуртия. Деревню Байтеряково в Алнашском районе Удмуртии признали культурной столицей финно-угорского мира на 2022 год. Об этом говорится в сообществе «Удмуртлык».

Международный конкурс проходил в эстонском городе Тарту. Как сообщает Центр развития коренных народов Uralic, впервые этот титул в 2014 году был присужден удмуртской деревне Быги, после звания удостаивались деревня Обиница в Эстонии, венгерская деревня Искасентдьёрд и город Веспрем. Позднее титул культурной столицы получила карельская деревня Вокнаволок, марийская деревня Шоруньжа, деревня Мишкино в Башкортостане и город Абья-Палуоя в Эстонии.

Традиционно в конкурсе участвуют деревни, села и города из всех финно-угорских стран и регионов. Его главная цель - повышение узнаваемости финно-угорских и самодийских народов, а также уральских языков. Звание способствует подъему репутации носителя титула, в том числе и через культурный туризм.

Отметим, что 82% жителей алнашской деревни Байтеряково составляют удмурты.