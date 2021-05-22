Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

В Ижевске состоялась премьера инклюзивного танцевального спектакля про традиции и культуру Удмуртии

16:00, 22 мая, 2021
В Ижевске состоялась премьера инклюзивного танцевального спектакля про традиции и культуру Удмуртии
16:00, 22 мая, 2021
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#танцы\n#актеры\n#премьера
Фото: vk.com/udm_rdnt
155
0

В постановке приняли участие около 100 артистов, треть из которых - танцоры на колясках.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканском доме народного творчества состоялась премьера инклюзивного танцевального спектакля "Удмуртия, мой край родной!". В постановке приняли участие порядка 100 артистов, треть из которых - танцоры на колясках. 
Спектакль рассказывает об отношениях детей и родителей, и о том, как важно чтить традиции и культуру своего края. 
Действие начинается с разговора девочки Эвики и ее мамы. Они спорят об Удмуртии и народе, который уважает свои традиции, язык, культуру. Эвика не понимает, зачем нужно говорить на удмуртском языке, если на нем практически никто не общается. Упрямится, не слушает маму, и случайно срывает священный удмуртский цветок - Италмас. Мама, рассказывая дочери удмуртские легенды, помогает понять, как важна культура для народа. 
Вместе с Ижиком - символом Ижевска, и белой Лебедью, они вновь сеют семена Италмаса, спасая народ и культуру Удмуртии. 
В постановке приняли участие коллективы "Бродвей-инклюзив", "Рекавери", "Бабушки из Бураново", муниципальный хореографический ансамбль "Ижевск", а также вокальный ансамбль "Ритмикс".
Студия "Бродвей-инклюзив" объединяет около 100 человек разного возраста - танцоров-профессионалов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Танцевальный коллектив приобрел большую популярность и получает приглашения выступить на главных площадках Ижевска и Удмуртии. В студии также активно развивается театральное направление.
 
Подготовила Мария Бессонницына. 
16:00, 22 мая, 2021
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#танцы\n#актеры\n#премьера