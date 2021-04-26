В Удмуртии открыли мемориальную доску Антонине Лисиной

В своё время она была министром народного образования Удмуртской АССР.

Кизнер. Удмуртия. В селе Старый Кармыж Кизнерского района Удмуртии установили мемориальную доску Антонине Лисиной — государственному и общественному деятелю советской Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

Доска была установлена 22 апреля на фасаде Старокармыжской школы. Как рассказала на церемонии министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова, благодаря Антонине Лисиной появился удмуртский праздник Гербер, Сельские спортивные игры, в городах открылись школы с изучением удмуртского языка, а также появились первые национальные общественные организации.

В своё время Антонина Лисина также была министром народного образования Удмуртской АССР и заместителем председателя правительства Удмуртской Республики.

В 2020 году Миннац Удмуртии изготовил 10 мемориальных досок с именами выдающихся деятелей республики. В марте 2021 года в Алнашском районе открыли доску с именем писателя Константина Яковлева, который является организатором первого Всероссийского съезда удмуртов.

В течение этого года появятся таблички в память о государственных и общественных деятелях Василии Михайлове, Владимире Завалине. Кроме того, мемориалы будут установлены с именами поэтов Флора Васильева и Аллы Кузнецовой, певца Николая Вахрушева, деятеля науки Маргариты Ивановой и Галины Никитиной, а также специалиста по оборонной промышленности Геннадия Осипова.