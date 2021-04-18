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В Ижевске идет лекция филолога Алексея Малова о «грязных словечках»

16:15, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
В Ижевске идет лекция филолога Алексея Малова о «грязных словечках»
16:15, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
137
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#лекция
Фото: vk.com/club192629105
137
0

Мероприятие должно было пройти ещё год назад, но помешала пандемия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась лекция кандидата филологических наук Алексея Малова. ИА «Сусанин» ведёт прямую трансляцию мероприятия (18+).

«Секс. Возбуждение. Оргазм. Какие эмоции вызывают эти слова? Кажутся чем-то положительным, нейтральным или, может, пугающим или даже отвратительным? Какое предложение покажется более привлекательным: заняться сексом или любовью? Есть ли вообще разница? Мы поговорим о том, как можно измерить эмоциональную реакцию человека на слова, и подходят ли эти методы для разговоров «про это», или все-таки секс — это что-то особенное», - сообщают организаторы.

Лекция должна была состояться еще год назад, но пандемия помешала этим планам. 

16:15, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
137
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#лекция