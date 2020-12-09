Книгу о Бурановских бабушках передали в библиотеки Удмуртии

Книга содержит историю коллектива, его путь к успеху, о том, как проходили гастроли.

Ижевск. Удмуртия. В Национальной библиотеке Удмуртской Республики 8 декабря торжественно передали библиотекам и культурным учреждениям книгу «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили». Автором книги является Мария Толстухина. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.

Мария Толстухина — администратор этноколлектива «Бурановские бабушки», она сопровождала их на «Евровидении» и других гастролях, а также видела, как бабушки помогают с восстановлением церкви в родном селе. Книга содержит историю коллектива, его путь к успеху, о том, как проходили гастроли.

Экземпляры новой книги передали в Республиканскую библиотеку для детей и юношества, Центральную библиотечную систему Ижевска, районные библиотеки в Шаркане, Завьялово и Малой Пурге, Зоопарк Удмуртии.