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9 декабря в Ижевске пройдёт акция в честь Дня героев Отечества

10:30, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
9 декабря в Ижевске пройдёт акция в честь Дня героев Отечества
10:30, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
198
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#Великая Отечественная Война\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры
Фото: ИА Сусанин
198
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В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 декабря в честь Дня героев Отечества пройдёт одноимённая акция. Об этом сообщается на сайте администрации города. 
В ходе мероприятия добровольцы молодёжных центров выйдут на улицы города, названные в честь героев, где будут раздавать жителям буклеты с биографией участников войн. 
Так, волонтёров можно будет встретить 9 декабря с 15:30 до 16:30 на улицах: Вадима Сивкова, Владимира Краева, Евгения Кунгурцева, а также в сквере оружейника Драгунова. 
Дата 9 декабря была выбрана не случайно: в этот день в Российской Империи славили георгиевских кавалеров, в советское время праздник был отменён, а в 2007 году вновь утверждён президентом России. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.
10:30, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
198
0
#Великая Отечественная Война\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры