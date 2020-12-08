9 декабря в Ижевске пройдёт акция в честь Дня героев Отечества

В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 декабря в честь Дня героев Отечества пройдёт одноимённая акция. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В ходе мероприятия добровольцы молодёжных центров выйдут на улицы города, названные в честь героев, где будут раздавать жителям буклеты с биографией участников войн.
Так, волонтёров можно будет встретить 9 декабря с 15:30 до 16:30 на улицах: Вадима Сивкова, Владимира Краева, Евгения Кунгурцева, а также в сквере оружейника Драгунова.
Дата 9 декабря была выбрана не случайно: в этот день в Российской Империи славили георгиевских кавалеров, в советское время праздник был отменён, а в 2007 году вновь утверждён президентом России. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.