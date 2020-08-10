Удмуртская этноязыковая студия откроется в Малой Пурге

Малая Пурга. Удмуртия. Удмуртская этноязыковая студия «ВыжыКыл» откроется в Малой Пурге. Об этом сообщается на сайте республиканского «Дома дружбы народов».

Проект запустят на базе детской модельной библиотеки, в честь 100-летия государственности Удмуртии. В студии будут проходить языковые занятия для детей, этнолектории для родителей, различные семейные конкурсы по удмуртской тематике.

Команда разработала лингво-арт-объекты для проведения уроков. Планируется, что в помещении также появится современное оборудование.

Студия откроется 17 сентября. На занятия, которые будут проходить на удмуртском языке, приглашаются родители вместе с детьми от 3 до 10 лет. Записаться можно в детской библиотеке или по телефону +7(34138)4-27-77.