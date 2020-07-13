В Удмуртии пройдет онлайн-фестиваль «БлагоДарим» в честь медиков

Три концерта запланированы с 14 по 16 июля.

Ижевск. Удмуртия. Онлайн-фестиваль #БлагоДарим в честь медиков Удмуртии пройдет с 14 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Артисты Удмуртской государственной филармонии решили поддержать врачей, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

14 июля в 18:00 начнется концерт «Арсенал-бэнд»;

15 июля в 18:00 – «Золотая мелодия»;

16 июля в 18:00 – «Италмас».

Прямые трансляции будут идти в соцсетях Филармонии: в группе Вконтакте и на странице в Инстаграм.