В Глазове запустили акцию «Видеописьмо ветерану»

Для участия нужно снять 4-минутный ролик.

Глазов. Удмуртия. Акцию «Видеописьмо ветерану» запустили в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Видеоакция приурочена к 75-летию Победы. «Основная задача — передать свое отношение к ратным и трудовым подвигам, совершенным на полях сражения во время Великой Отечественной войны, а также выразить свои пожелания ветеранам и подрастающему поколению», — отметили в сообщении.

Участвовать может человек любого возраста. Для этого необходимо снять видео в 4 минуты с благодарностью ветеранам, труженикам тыла, героям войны. Жанр письма определяют сами участники. Это может быть интервью, обращение, репортаж, видеоклип и другие формы. В видеописьме можно использовать стихотворения, фотографии, музыкальный фон.



Заявки принимаются до 6 мая на электронную почту pobeda.ksc@mail.ru с пометкой «Видеописьмо ветерану». Трансляция работ началась 1 мая в социальных сетях.





