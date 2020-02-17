Гастроли ансамбля «Италмас» из Удмуртии в Северную Корею отменили из-за коронавируса

Это первая отмена зарубежной гастроли коллектива за всю его историю.

Ижевск. Удмуртия. Гастроли академического ансамбля песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» в Северную Корею отменили из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртской госфилармонии.

Причина отмены поездки в КНДР — эпидемия коронавируса, охватившая азиатские страны. Планировалось, что артисты ансамбля выступят в Пхеньяне в рамках ежегодного международного фестиваля «Апрельская весна», приуроченного ко дню рождения основателя и первого президента страны Ким Ир Сена.

В филармонии отметили, что отмена визита в Страну утренней свежести стала единственной отменой зарубежных гастролей за всю историю творческой деятельности коллектива. Сам он был создан в 1936 году, а название «Италмас» ансамбль получил в 1968 году.