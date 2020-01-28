В Ижевске презентовали двухтомный русско-удмуртский словарь

Издание вышло тиражом 2 тысячи экземпляров.

Ижевск. Удмуртия. Двухтомный русско-удмуртский словарь, состоящий из 55 тысяч слов, презентовали в Ижевске. Мероприятие, ставшее частью празднования 100-летия государственности Удмуртии, прошло 27 января в Доме Дружбы народов.

Издание выпущено впервые за более чем 60 лет. Оно включило в себя множество количество новых значений, отражающих изменения в лексике и фразеологии русского и удмуртского языков. В двухтомнике также можно найти слова, которые вошли в повседневную жизнь за последние десятилетия: различная терминология, научные и общественные неологизмы. Наравне с этим бережно сохранены устаревшие выражения.

После подписания соглашения с компанией «Яндекс» о создании электронного переводчика, данные из словаря можно применить на сайте «Национальный корпус удмуртского языка». Это система, собравшая массив различных публикаций на удмуртском языке, а также имеющая возможность перевода текстов на русский.



«На базе словарей, выпущенных в последние годы институтом, нам предстоит полноценно ввести удмуртский язык в современное информационное пространство. Удмуртский язык - современен, не музейная редкость, поэтому он должен соответствовать и быть во всех сферах жизни общества», - сказала министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова.

Словарь вышел тиражом 2 тысячи экземпляров. Этого хватит, чтобы покрыть потребность. Издание разошлют по библиотекам, школам, университетам, редакциям газет, радио. Оба тома также появятся в свободной продаже в ближайшее время.