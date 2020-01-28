  • $ 62.34 ↑
  • € 68.78 ↑

В Ижевске презентовали двухтомный русско-удмуртский словарь

11:10, 28 января, 2020
Юрий Абашев
В Ижевске презентовали двухтомный русско-удмуртский словарь
11:10, 28 января, 2020
Юрий Абашев
57
0
#Ижевск\n#русский язык\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#удмуртский язык\n#словари\n#удмуртская культура
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
57
0

Издание вышло тиражом 2 тысячи экземпляров.

Ижевск. Удмуртия. Двухтомный русско-удмуртский словарь, состоящий из 55 тысяч слов, презентовали в Ижевске. Мероприятие, ставшее частью празднования 100-летия государственности Удмуртии, прошло 27 января в Доме Дружбы народов.

Издание выпущено впервые за более чем 60 лет. Оно включило в себя множество количество новых значений, отражающих изменения в лексике и фразеологии русского и удмуртского языков. В двухтомнике также можно найти слова, которые вошли в повседневную жизнь за последние десятилетия: различная терминология, научные и общественные неологизмы. Наравне с этим бережно сохранены устаревшие выражения.

После подписания соглашения с компанией «Яндекс» о создании электронного переводчика, данные из словаря можно применить на сайте «Национальный корпус удмуртского языка». Это система, собравшая массив различных публикаций на удмуртском языке, а также имеющая возможность перевода текстов на русский.

«На базе словарей, выпущенных в последние годы институтом, нам предстоит полноценно ввести удмуртский язык в современное информационное пространство. Удмуртский язык - современен, не музейная редкость, поэтому он должен соответствовать и быть во всех сферах жизни общества», - сказала министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова.

Словарь вышел тиражом 2 тысячи экземпляров. Этого хватит, чтобы покрыть потребность. Издание разошлют по библиотекам, школам, университетам, редакциям газет, радио. Оба тома также появятся в свободной продаже в ближайшее время.

11:10, 28 января, 2020
Юрий Абашев
57
0
#Ижевск\n#русский язык\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#удмуртский язык\n#словари\n#удмуртская культура

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Подпольный цех по производству сливочного масла обнаружили в Ижевске

12:55, 24 января, 2020
5131

Обманувший 42 человек житель Ижевска, обнаружение убитых мирных жителей под Псковом и распространение нового вируса из Китая: что произошло минувшей ночью

3712
08:16, 22 января, 2020

Резкое похолодание придет в Удмуртию на следующей неделе

3646
16:40, 24 января, 2020

Чемпионат и Кубок России по биатлону в Ижевске: расписание соревнований

3621
10:50, 23 января, 2020

В Ижевске скончался врач-кардиолог Евгений Одиянков

3609
10:06, 26 января, 2020

Школьница из Черкесска отбила взрослую женщину у стаи бродячих собак

18:23, 21 января, 2020
1559

Под Читой в заброшенном здании нашли четырех детей-маугли и их отца

1557
13:42, 24 января, 2020

Пассажир умер на борту экстренно севшего в Казани самолета

1470
11:23, 21 января, 2020

Владимир Путин утвердил состав нового правительства России

1350
21:48, 21 января, 2020

Спикер Госдумы потребовал взыскать с Водонаевой за «быдло» 100 млн рублей

1266
16:30, 21 января, 2020

Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале

16:39, 23 января, 2020
1873

«Миссис Вселенная Классик-2020» стала врач из Санкт-Петербурга

1187
12:18, 22 января, 2020

Турецкие СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта Триполи сторонниками Хафтара

990
18:12, 22 января, 2020

В китайском Ухане из-за вспышки коронавируса закрыли выезд из города

903
13:05, 23 января, 2020

Бывший директор Интерпола проведет 13,5 года в китайской тюрьме

882
12:45, 21 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

14:29, 22 января, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019