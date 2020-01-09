В Ижевске возобновили работы по реконструкции «Ленинки»

В 2020 году из федерального бюджета на эти цели направят 100 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 3 января около 40 рабочих приступили к реконструкции национальной библиотеки Удмуртской Республики. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев.

В 2020 году из федерального бюджета на ремонт учреждения выделят 100 млн рублей. В прошлом году удалось освоить 178 млн рублей.

Напомним, здание библиотеки закрыли в 2011 году по предписанию пожарной службы. В июле 2019 года в «Ленинке» начались работы по демонтажу.