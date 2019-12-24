В трёх залах разместились экспозиции молодых художников республики.

Ижевск. Удмуртия. Выставка современного искусства «100 лет! Молодость Удмуртии» открылась в Ижевске. В трёх залах на улице Максима Горького, 150 разместились экспозиции молодых художников республики.

В каждом из залов работы представили три куратора: Сергей Орлов, Максим Веревкин и Никита Сморкалов. Здесь есть живопись, концептуальное искусство и видео-арт. Художник Энвиль Касимов отметил на открытии, что ещё рано говорить о признании молодых авторов, но их потенциал приятно удивляет.

«Работ достаточно хороших, оценить вас вряд ли кто-то из нас сможет. В ближайшие сто лет вас оценят», — сказал Касимов.

Выставка будет работать до 1 февраля. За это время в её стенах проведут мастер-классы, встречи с известными деятелями искусств, а также поэтические вечера, показы фильмов и музыкальные концерты.

«У меня пожелание: быть молодёжи ещё более задорной, ещё более активной. Потому что в своё время, когда нам было по 20-30 лет, мы были очень активные. Вам никто не даст свободы, никто не даст свои права. За них надо бороться. Эта экспозиция говорит об очень большом потенциале. Залы получились разные», — обратился к молодым авторам художник Сергей Орлов.

Он отметил, что ему, как бывшему авангардисту, не хватает этой «протестности».