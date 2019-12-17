Испытания пройдёт в субботу, 21 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска пригласили на кастинг на спектакль про Егора Летова. Об этом сообщила пресс-служба Арт-резиденции города.

«Наш амбициозный театральный проект про Егора Летова и современность переходит от исследовательской стадии к практической. Материал собран, пьеса написана. Теперь мы ищем актеров. Пьеса актуальная, дерзкая и провокационная, про музыку, субкультуры и поколения, про большую страну и маленьких людей, про путь, который мы прошли и к чему сейчас пришли. И конечно же, про свободу», — рассказала режиссёр Анастасия Степурина.

Создатели спектакля ищут тех, кто тоже верит, что «theater is punk». Репетиции начнутся после нового года, премьера — в конце марта.

Желающих принять участие в кастинге ждут в субботу, 21 декабря в большом зале Арт-резиденции (улица Карла Маркса, 258). Начало в 14:00. На кастинге нужно будет прочитать отрывок из пьесы, который выдадут на месте.