Руководителя инклюзивного театра кукол из Ижевска наградили медалью «Спешите делать добро»

Церемония награждения прошла в Москве.





Ижевск. Удмуртия. Основателя инклюзивного театра кукол «Надежда» из Ижевска наградили медалью «Спешите творить добро». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Церемония награждения состоялась 10 декабря в Международный день прав человека на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера». Лауреатами почётной медали стали 10 человек, чьи дела отражают в себе идеи добра и милосердия. Среди них был Константин Мехряков, основатель и худрук детского инклюзивного театра «Надежда» в Ижевске.

Кукольный театр занимается реабилитацией и социализацией детей с инвалидностью с 2013 года. Также он вносит неоценимый вклад в толерантное отношение к особенным детям. Ребёнок получает в театре всестороннее развитие, что облегчает его адаптацию к условиям жизни в обществе.

«Сцена позволяет раскрыть нереализованный творческий потенциал, а также наполняет жизнь детей и их родителей красками. В театре занимается более 30 семей, с которыми работает дефектолог, психолог, ведутся бесплатные занятия по танцам, вокалу, сценическому движению, актёрскому мастерству и рукоделию», — говорится в сообщении.