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Художник Энвиль Касимов научил жителей Ижевска рисовать луком

15:00, 07 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
15:00, 07 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
191
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#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#музеи\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#художники\n#репчатый лук
Фото: susanin.news
191
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Мастер-класс прошёл в Удмуртском музее изобразительных искусств.

Ижевск. Удмуртия. Мастер-класс Энвиля Касимова прошел в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. Художник рисовал картины репчатым луком.

Перед мастер-классом Энвиль Касимов провёл авторскую экскурсию по своей экспозиции «Интервенция #лук», которая расположилась в залах музея, где представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX веков. Теперь между ними находятся различные «интерпретации» лука.

«С луком всё просто. Необычно только сочетание с другими работами», — раскрыл секрет экспозиции сам художник.

После этого он нарисовал две картины при помощи луковиц, красок и маркеров. Затем гости мероприятия сами попробовали создать подобные работы. Спектр получившихся произведений оказался весьма широк. От подражания минимализму японской графики до подобия покрытым сусальным золотом иконостасов.

Мастер класс Энвиля Касимова в Удмуртском музее изобразительных искусств

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-07.

15:00, 07 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
191
0
#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#музеи\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#художники\n#репчатый лук

 

 

 


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