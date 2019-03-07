Художник Энвиль Касимов научил жителей Ижевска рисовать луком

Мастер-класс прошёл в Удмуртском музее изобразительных искусств.

Ижевск. Удмуртия. Мастер-класс Энвиля Касимова прошел в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. Художник рисовал картины репчатым луком.

Перед мастер-классом Энвиль Касимов провёл авторскую экскурсию по своей экспозиции «Интервенция #лук», которая расположилась в залах музея, где представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX веков. Теперь между ними находятся различные «интерпретации» лука.

«С луком всё просто. Необычно только сочетание с другими работами», — раскрыл секрет экспозиции сам художник.

После этого он нарисовал две картины при помощи луковиц, красок и маркеров. Затем гости мероприятия сами попробовали создать подобные работы. Спектр получившихся произведений оказался весьма широк. От подражания минимализму японской графики до подобия покрытым сусальным золотом иконостасов.